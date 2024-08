India: Proteste e tensioni a Hugli dopo l'incursione di attivisti BJP in una scuola

28 Agosto 2024_ A Hugli, un attivista del BJP ha fatto irruzione in una scuola brandendo la bandiera del partito, causando la chiusura dell'istituto e generando tensioni tra i manifestanti e la polizia. Durante le proteste, una giovane studentessa ha rifiutato di lasciare il luogo, esprimendo il suo desiderio di rimanere con i genitori nonostante le minacce. Le manifestazioni sono state parte di un'azione più ampia, nota come 'Nabanna Abhijan', contro la violenza e le ingiustizie percepite. La situazione è stata segnalata da hindustantimes.com, evidenziando le crescenti preoccupazioni per la sicurezza nelle scuole e la libertà di espressione in India. Il BJP, il Bharatiya Janata Party, è un importante partito politico indiano, noto per le sue posizioni nazionaliste e conservatrici.