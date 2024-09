India: Proteste in corso a Kolkata per il caso di omicidio e stupro di una dottoressa

06 Settembre 2024_ A Kolkata, le proteste continuano dopo il brutale omicidio e stupro di una dottoressa di 31 anni, avvenuto 28 giorni fa. La mobilitazione ha coinvolto diverse categorie sociali, con manifestazioni quotidiane che chiedono giustizia e migliori condizioni di lavoro per i medici. La situazione ha sollevato interrogativi sulle azioni del governo statale di Mamata Banerjee, accusato di tentativi di insabbiamento. La mancanza di progressi nell'indagine ha alimentato la frustrazione tra i cittadini, che non intendono fermarsi fino a ottenere risposte. La notizia è riportata da ndtv.com. Le proteste, che hanno unito persone di tutte le età e provenienze, riflettono un profondo malcontento verso la sicurezza delle donne in India.