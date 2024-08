India: Proteste in Maharashtra per abusi su minori scuotono la politica locale

24 Agosto 2024_ In Maharashtra, le proteste per l'abuso sessuale di due bambine in una scuola di Badlapur hanno scatenato una crisi politica, con i...

24 Agosto 2024_ In Maharashtra, le proteste per l'abuso sessuale di due bambine in una scuola di Badlapur hanno scatenato una crisi politica, con i genitori che hanno vandalizzato l'istituto e bloccato i treni. Il governo statale, guidato dal Chief Minister Eknath Shinde, è stato accusato di non garantire la sicurezza delle donne e dei bambini, mentre l'opposizione ha chiesto le dimissioni di funzionari coinvolti. Il Bombay High Court ha preso atto della gravità della situazione, ordinando un'indagine approfondita e criticando le autorità scolastiche per la loro negligenza. La fonte di questa notizia è deccanherald.com. Le tensioni politiche in Maharashtra si intensificano mentre le elezioni si avvicinano e la sicurezza delle donne rimane un tema centrale nel dibattito pubblico.