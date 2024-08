India: Proteste nazionali contro la recente sentenza della Corte Suprema sull'istruzione riservata

21 Agosto 2024_ In India, continuano le proteste a livello nazionale contro la recente decisione della Corte Suprema riguardante le riserve per le comunità emarginate. I gruppi dalit e tribali hanno indetto uno 'India Bandh' per chiedere una maggiore rappresentanza e protezione per le comunità svantaggiate. Le manifestazioni hanno avuto un impatto significativo in stati come Rajasthan, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh, con il supporto di vari partiti politici. La fonte di questa notizia è Sanmarg. Le proteste mirano a garantire i diritti costituzionali delle comunità SC/ST e OBC, in linea con gli ideali del leader sociale Baba Saheb Ambedkar.