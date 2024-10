India: Proteste nazionali dei medici per la morte di un collega a Kolkata

15 Ottobre 2024_ I medici di tutta l'India sono in stato di agitazione dopo l'orribile omicidio di un giovane dottore a Kolkata. I medici junior dell'ospedale RJKAR hanno avviato uno sciopero della fame che dura da una settimana, ma il governo del Bengala Occidentale non ha ancora risposto alle loro richieste. In segno di protesta, l'Associazione Medica Indiana (IMA) ha indetto uno sciopero della fame in tutti i college di medicina del paese, dalle 6 del mattino alle 6 di sera. La IMA di Purnia sostiene questa iniziativa, come riportato da Sanmarg. Il presidente dell'IMA Bihar, Dr. Sudhanshu Kumar, ha dichiarato che il sit-in sarà pacifico e coinvolgerà studenti e medici di vari college.