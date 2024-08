India: Proteste per la sicurezza delle donne dopo un caso di violenza a Kolkata

26 Agosto 2024_ Un recente caso di violenza contro una donna a Kolkata ha suscitato indignazione in tutta l'India, richiamando alla mente il noto caso di Nirbhaya che ha scosso il Paese oltre un decennio fa. Residenti e medici hanno avviato uno sciopero indefinito per chiedere giustizia e misure di sicurezza più rigorose negli ospedali, evidenziando la vulnerabilità delle donne nel contesto lavorativo. Le richieste includono l'implementazione di leggi centrali per punire severamente i crimini contro i lavoratori della salute e l'adozione di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. La notizia è stata riportata da newindianexpress.com. Nonostante i progressi, la violenza contro le donne rimane un problema persistente in India, con molte donne che affrontano quotidianamente molestie e intimidazioni.