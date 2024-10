India: PUMA lancia la nuova collezione di sneakers Palermo ispirata all'eleganza italiana

21 Ottobre 2024_ PUMA India ha presentato una nuova collezione delle iconiche sneakers Palermo, un modello che unisce la cultura calcistica degli anni '80 con l'eleganza italiana. Disponibili in oltre 30 varianti di colore vivaci, le Palermo sono progettate per adattarsi a ogni stile e umore, rendendole un must-have per gli appassionati di moda. Il lancio è stato accompagnato da un vivace spot pubblicitario con l'ambasciatore del marchio Ibrahim Ali Khan, che celebra l'amicizia e lo stile urbano in tre città indiane: Mumbai, Kolkata e Shillong. La notizia è stata riportata da businessnewsweek.in, evidenziando come il design delle Palermo rifletta l'influenza della cultura italiana nel mondo della moda. Le sneakers sono disponibili nei negozi PUMA e online, offrendo a tutti la possibilità di esprimere il proprio stile con un tocco di classe italiana.