10 Luglio 2024_ Il Presidente russo Vladimir Putin ha accettato di far rientrare i soldati indiani che servono al fronte della guerra in Ucraina, dopo l'intervento diretto del Primo Ministro indiano Narendra Modi. La decisione è stata presa durante una cena privata tra i due leader, avvenuta lunedì scorso. Fonti vicine alla decisione hanno confermato che il rilascio avverrà entro poche settimane dai vari luoghi di servizio o dispiegamento. Questa notizia porta sollievo alle famiglie dei militari indiani coinvolti, che sarebbero stati reclutati attraverso "false promesse" di imprecisati "agenti". Lo riporta The Hindu. L'intervento di Modi sottolinea l'importanza delle relazioni bilaterali tra India e Russia.