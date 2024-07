India: Quattro soldati uccisi in scontro con terroristi a Kupwara

17 Luglio 2024_ Quattro soldati dell'esercito indiano sono stati uccisi in uno scontro con terroristi nel settore di Machil, nel distretto di...

17 Luglio 2024_ Quattro soldati dell'esercito indiano sono stati uccisi in uno scontro con terroristi nel settore di Machil, nel distretto di Kupwara, Kashmir. Tre dei soldati caduti sono stati identificati. I corpi dei soldati sono stati trasferiti all'ospedale di base dell'esercito. L'operazione è ancora in corso per neutralizzare i terroristi rimanenti. Lo riporta il sito di notizie Sanmarg. Kupwara è una zona sensibile del Kashmir, spesso teatro di scontri tra forze di sicurezza e militanti.