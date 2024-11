India: Rahul Gandhi accusa il BJP di divisione religiosa e attacco alla Costituzione

08 Novembre 2024_ Durante un comizio elettorale a Lohardaga, il leader del Congresso Rahul Gandhi ha accusato il BJP di aver "bruciato Manipur" e di tentare di dividere la popolazione indiana su basi religiose. Ha affermato che il partito al potere ha privato il 90% della popolazione dei propri diritti e benefici, incitando conflitti tra diverse comunità. Gandhi ha anche denunciato il tentativo del BJP di sottrarre 'Jal, Jungle, Jameen' (acqua, foresta, terra) ai tribali e ha promesso che, se eletto, il Congresso garantirà un censimento delle caste e l'aumento delle riserve per le comunità svantaggiate. La notizia è riportata da The Asian Age. Le elezioni in Jharkhand si svolgeranno in due fasi il 13 e 20 novembre, con il conteggio dei voti previsto per il 23 novembre.