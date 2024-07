India: Rahul Gandhi attacca il BJP e promette vittoria in Gujarat

6 Luglio 2024_ Rahul Gandhi, leader dell'opposizione nella Lok Sabha, ha lanciato un attacco vigoroso contro il Bharatiya Janata Party (BJP) e il Primo Ministro Narendra Modi. Durante un discorso ai lavoratori del Congresso ad Ahmedabad, Gujarat, Gandhi ha dichiarato che il Congresso sconfiggerà il BJP nelle prossime elezioni statali, come avvenuto ad Ayodhya durante le elezioni della Lok Sabha del 2024. Gandhi ha fatto riferimento a uno scontro tra i lavoratori del Congresso e del BJP fuori dal Rajiv Gandhi Bhavan il 2 luglio, in seguito a commenti controversi di Gandhi sugli indù. Il leader del Congresso ha previsto una vittoria in Gujarat e un nuovo inizio per il partito nello stato. Lo riporta The Asian Age. Gandhi ha sottolineato l'unità del Congresso e la determinazione a rovesciare il governo del BJP in Gujarat.