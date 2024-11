India: Rahul Gandhi chiede un censimento delle caste per promuovere la giustizia sociale

05 Novembre 2024_ Il leader del Congresso Rahul Gandhi ha ribadito la necessità di un censimento nazionale delle caste, sfidando il governo guidato dal BJP a fornire dati sulla rappresentanza delle comunità emarginate. Durante un incontro a Hyderabad, Gandhi ha sottolineato che la raccolta di dati basati sulle caste è fondamentale per affrontare le disuguaglianze sistemiche in India. Ha criticato il Primo Ministro Narendra Modi per la sua riluttanza a sostenere pubblicamente l'iniziativa, evidenziando l'importanza di comprendere la composizione sociale del Paese per una politica equa. La fonte di questa notizia è Deccan Chronicle. Il Congresso ha promesso di condurre un censimento delle caste se eletto, mentre il governo Modi non ha ancora annunciato piani in merito, mantenendo la questione al centro del dibattito politico nazionale.