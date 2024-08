India: Rahul Gandhi chiede un censimento delle caste per una migliore rappresentanza sociale

24 Agosto 2024_ Rahul Gandhi ha ribadito la sua richiesta di un censimento delle caste in India, sostenendo che il 90% della popolazione è escluso dal sistema nonostante le proprie competenze. Durante un discorso a Prayagraj, ha sottolineato l'importanza di un censimento basato sulle caste per la formulazione delle politiche e per comprendere la distribuzione della ricchezza tra OBC, Dalit e lavoratori. Inoltre, ha criticato il BJP, affermando che il partito ha insegnato cosa non fare in politica. La Congress party si è impegnata a modificare la Costituzione per aumentare il limite di riserva del 50% per le comunità SC, ST e OBC. La notizia proviene da hindustantimes.com. La questione del censimento delle caste è centrale nel dibattito politico indiano, poiché mira a garantire una maggiore equità e rappresentanza per le comunità storicamente svantaggiate.