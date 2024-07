India: Rahul Gandhi critica il budget del governo Modi in Parlamento

29 Luglio 2024_ Rahul Gandhi, leader del Congresso, ha attaccato il governo indiano e il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman durante una discussione sul budget in Parlamento. Ha paragonato la situazione attuale del paese a quella di Abhimanyu nella mitologia indiana, affermando che sei figure chiave, tra cui il Primo Ministro Modi e il magnate Mukesh Ambani, stanno intrappolando l'India in un 'chakra-vyuha'. Gandhi ha anche denunciato le mancanze del budget, in particolare per quanto riguarda i giovani e le piccole imprese, colpite dalla pandemia. La notizia è riportata da Sanmarg. Il discorso di Gandhi ha sollevato interrogativi sulla direzione economica del paese e sulla rappresentanza degli agricoltori, che si sentono esclusi dal dialogo politico.