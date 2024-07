India: Rahul Gandhi critica la rimozione di parti del suo discorso alla Lok Sabha

2 Luglio 2024_ Rahul Gandhi ha espresso preoccupazione per la cancellazione di parti del suo discorso alla Lok Sabha. Il leader del Congresso ha...

2 Luglio 2024_ Rahul Gandhi ha espresso preoccupazione per la cancellazione di parti del suo discorso alla Lok Sabha. Il leader del Congresso ha scritto una lettera al presidente della Lok Sabha, Om Birla, lamentando che una considerevole porzione del suo intervento è stata rimossa. Gandhi ha sottolineato che le parti espunte non rientrano nell'ambito della Regola 380 del Regolamento della Lok Sabha. Ha inoltre affermato che i suoi commenti riflettevano la realtà dei fatti. The Hindu riporta che Gandhi ha chiesto il ripristino delle parti rimosse. La questione ha suscitato forti reazioni, inclusa un'intervento del Primo Ministro Narendra Modi.