India: Rahul Gandhi e Priyanka Gandhi Vadra visitano le famiglie colpite da frane in Kerala

01 Agosto 2024_ Rahul Gandhi e Priyanka Gandhi Vadra hanno visitato giovedì le famiglie colpite da frane a Wayanad, Kerala, dove oltre 280 persone hanno perso la vita a causa di smottamenti. Durante la visita, Rahul Gandhi ha interagito con i sopravvissuti in un campo di soccorso e ha espresso la sua solidarietà. Il Chief Minister del Kerala, Pinarayi Vijayan, ha convocato un incontro con i leader politici locali per coordinare le operazioni di soccorso, mentre le ricerche continuano per trovare i 500 dispersi. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Le frane sono state causate da forti piogge monsoniche, un fenomeno comune in Kerala, che riceve una delle più alte piogge annuali in India.