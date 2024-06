India: Rahul Gandhi nominato Leader dell'Opposizione alla Lok Sabha

26 Giugno 2024_ Rahul Gandhi, leader del Congresso, è stato nominato Leader dell'Opposizione alla Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento indiano. In questo ruolo, Gandhi parteciperà alla nomina di importanti funzionari governativi, tra cui membri della Direzione delle Forze dell'Ordine (ED), del Central Bureau of Investigation (CBI) e della Commissione Elettorale dell'India (ECI). Questa è la prima volta in dieci anni che la Lok Sabha avrà un Leader dell'Opposizione, dopo che il Congresso non aveva ottenuto il 10% dei seggi necessari nelle ultime due elezioni. La nomina di Gandhi è stata sostenuta dal Congresso Working Committee e da altri membri del blocco INDIA. Lo riporta il sito di notizie सच कहूँ. La presenza di Gandhi in questo ruolo potrebbe influenzare significativamente la politica indiana, nonostante il governo mantenga una forte influenza nelle nomine grazie alla presenza del Primo Ministro nei comitati di selezione.