India: Rahul Mishra lancia una collezione in collaborazione con Tod's, unendo eleganza italiana e artigianato indiano

15 Settembre 2024_ Il designer indiano Rahul Mishra ha annunciato una nuova collaborazione con il marchio di lusso italiano Tod's, creando una capsule collection di borse, scarpe e accessori in vista delle festività. Questa collezione, parte del progetto T-Factory di Tod's, integra le ricche tradizioni artigianali indiane con il design italiano, presentando ricami naturali che esaltano l'eleganza del marchio. Mishra, noto per il suo impegno nell'artigianato, ha lavorato a stretto contatto con i maestri artigiani indiani per realizzare pezzi unici che riflettono la fusione di culture. La notizia è stata riportata da mid-day.com. La collezione non solo celebra l'arte italiana, ma mette anche in luce le abilità dei karigars indiani, sottolineando l'importanza della tradizione artigianale nel contesto della moda globale.