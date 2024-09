India: Rajasthan invita investitori italiani al Global Rajasthan Conference

23 Settembre 2024_ Un delegazione di otto membri guidata dal Ministro dell'Industria e del Commercio del Rajasthan, K.K. Vishnoi, è attualmente in visita in Italia per attrarre investimenti in occasione del 'Global Rajasthan Conference'. Durante il soggiorno, che si svolge dal 22 al 28 settembre, il gruppo incontrerà investitori a Milano, Verona e in altre città, focalizzandosi su settori come macchinari, automobilistico, moda e alimentare. Vishnoi parteciperà anche al 'Marmomac 2024', un'importante fiera dedicata al settore della pietra naturale che si tiene a Verona. La notizia è stata riportata da univarta.com. Questa iniziativa sottolinea l'interesse del Rajasthan nel rafforzare i legami economici con l'Italia, un Paese noto per la sua eccellenza in vari settori industriali.