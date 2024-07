India: Rapina a Firenze coinvolge celebrità televisive indiane

12 Luglio 2024_ Un caso di rapina ha coinvolto i noti attori televisivi indiani Divyanka Tripathi e Vivek Dahiya a Firenze, Italia. La coppia si trovava in Italia per celebrare il loro ottavo anniversario di matrimonio. Secondo quanto riferito dalla madre di Divyanka, Neelam Tripathi, i due avevano noleggiato un'auto e sono stati derubati dopo una sessione di shopping. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei turisti in Italia. La notizia è stata riportata da bhaskar.com. Questo evento sottolinea l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante i viaggi all'estero.