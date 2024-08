03 Agosto 2024_ Un recente rapporto della Banca Mondiale evidenzia che oltre 100 paesi, tra cui l'India, affrontano sfide significative per raggiungere lo status di paese ad alto reddito nei prossimi decenni. Il rapporto, intitolato 'World Development Report 2024: The Middle Income Trap', stima che New Delhi impiegherà circa 75 anni per raggiungere solo un quarto del reddito pro capite degli Stati Uniti. Le nazioni in via di sviluppo, come l'India, si trovano spesso intrappolate in una crescita iniziale rapida, ma faticano a mantenere il progresso economico. La fonte di questa informazione è Vartha Bharati. Il rapporto sottolinea l'importanza di strategie innovative per superare le difficoltà e promuovere società prosperose e sostenibili.