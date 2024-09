India: Rashmika Mandanna svela la sua partecipazione alla Milan Fashion Week 2024

18 Settembre 2024_ L'attrice indiana Rashmika Mandanna, attualmente a Milano per la Milan Fashion Week 2024, ha rivelato sui social media un indizio sulla sua prossima apparizione in passerella. La sua recente pubblicazione suggerisce che calcherà il palco per Onitsuka Tiger, un noto marchio giapponese di moda sportiva. Rashmika, con 44 milioni di follower, ha condiviso un'immagine intrigante con fiori e borse brandizzate, geolocalizzando il post a Milano, Italia. Inoltre, ha condiviso un momento divertente della sua giornata, aggiungendo un tocco di leggerezza alla sua avventura milanese. La notizia è riportata da bangaloremirror.indiatimes.com. Rashmika rappresenterà l'India su un palcoscenico globale, unendo le culture asiatiche in un evento di grande prestigio.