India: Record storico per Sensex e Nifty

27 Giugno 2024_ In una giornata storica per il mercato azionario indiano, il BSE Sensex ha superato la soglia dei 79.000 punti e il NSE Nifty ha oltrepassato i 24.000 punti per la prima volta. Il Sensex è salito di 470,71 punti raggiungendo i 79.159,89, mentre il Nifty è aumentato di 164,10 punti arrivando a 24.032,90. La giornata è iniziata con un lieve calo, influenzato da segnali deboli provenienti dai mercati asiatici. Gli analisti attribuiscono questa performance record all'ottimismo per i guadagni aziendali e agli investimenti istituzionali stranieri. Lo riporta Sanmarg. Questo risultato sottolinea la resilienza dell'India di fronte alle incertezze economiche globali, rafforzando la sua posizione come destinazione di investimento.