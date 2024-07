India: Reliance Retail introduce Armani/Caffé ed EL&N nel mercato indiano

25 Luglio 2024_ Reliance Retail sta per lanciare due nuovi caffè in India: Armani/Caffé e il boutique londinese EL&N, noto per le sue decorazioni...

25 Luglio 2024_ Reliance Retail sta per lanciare due nuovi caffè in India: Armani/Caffé e il boutique londinese EL&N, noto per le sue decorazioni lussureggianti. Questi caffè si aggiungono all'offerta di esperienze culinarie di alta gamma, rispondendo alla crescente domanda di cultura del caffè tra i giovani indiani benestanti. EL&N, che ha già una presenza in vari paesi, tra cui l'Italia, ha firmato un accordo di franchising con Reliance Brands per aprire caffè in India. La notizia è riportata da indiaretailing.com. Reliance Retail prevede di aprire i primi caffè in città come Mumbai, Bengaluru e Nuova Delhi, puntando a un pubblico esclusivo e sofisticato.