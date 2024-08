India: Riaffiora il conflitto tra i leader del BJP in Uttar Pradesh

11 Agosto 2024_ Dopo una breve tregua, il conflitto tra il presidente dell'unità del BJP in Uttar Pradesh e il vice primo ministro è riemerso. Il Primo Ministro Narendra Modi e il presidente del BJP J.P. Nadda hanno esortato entrambi i leader a risolvere le loro divergenze. La situazione evidenzia le tensioni interne al partito, che potrebbero influenzare la stabilità politica nella regione. La leadership del BJP sta cercando di mantenere l'unità in un momento critico per il partito. La notizia è riportata da The Asian Age. Uttar Pradesh è uno degli stati più popolosi dell'India e gioca un ruolo cruciale nella politica nazionale.