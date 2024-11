India: Riapre l'Assemblea del Jammu e Kashmir dopo cinque anni di assenza

04 Novembre 2024_ L'Assemblea del Jammu e Kashmir ha riaperto i battenti dopo oltre cinque anni, segnando un'importante ripresa della democrazia nella regione. Il discorso del Governatore LG Sinha ha sottolineato l'importanza delle recenti elezioni democratiche, le prime dopo l'abrogazione dell'Articolo 370 nel 2019, e ha evidenziato l'alta affluenza degli elettori come segno di fiducia nel processo democratico. Sinha ha anche promesso un impegno per il ripristino della statualità e per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, con un focus su sviluppo economico e inclusione sociale. La notizia è riportata da Vartha Bharathi. Il Jammu e Kashmir, una regione storicamente segnata da conflitti, sta cercando di stabilire un futuro più stabile e prospero per i suoi abitanti.