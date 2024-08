India: Richiesta di esclusione dei colpevoli di reati sessuali dalla politica

26 Agosto 2024_ I partiti politici indiani sono stati esortati a non concedere biglietti elettorali o posizioni a chi è accusato di reati sessuali. La richiesta è emersa in seguito a un'ondata di indignazione pubblica dopo crimini violenti contro le donne, in particolare un caso a Kolkata. L'ex vice primo ministro LK Advani aveva già sostenuto la pena di morte per i colpevoli di stupro nel 2002, ma la questione rimane controversa. La fonte di questa notizia è hindustantimes.com. Le autorità sono chiamate a rivedere le misure di sicurezza per le donne, specialmente in luoghi pubblici e ospedali, dove la situazione è diventata allarmante.