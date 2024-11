India: Riconciliazione tra NCP e BJP per le elezioni a Wadgaonsheri

09 Novembre 2024_ Il leader del Nationalist Congress Party (NCP), Ajit Pawar, ha ripristinato i rapporti tra il Membro dell'Assemblea Legislativa Sunil Tingre e l'ex omologo del BJP, Jagdish Mulik, promettendo a quest'ultimo un posto nel consiglio legislativo. Mulik ha ritirato la sua candidatura per la circoscrizione di Wadgaonsheri dopo aver ricevuto la notizia di non essere stato selezionato per il biglietto elettorale. Pawar ha dichiarato che se Tingre vincerà, un ulteriore membro del consiglio legislativo sarà eletto dalla circoscrizione, portando più fondi alla zona. La notizia è riportata da The Hindu. La circoscrizione di Wadgaonsheri si trova a Pune, Maharashtra, ed è un'importante area elettorale per le alleanze politiche locali.