India: Riduzione del 17,7% dei casi di tubercolosi grazie a iniziative sanitarie

03 Novembre 2024_ L'India ha registrato una diminuzione del 17,7% dei casi di tubercolosi (TB) dal 2015 al 2023, un risultato che supera di oltre il doppio la media globale dell'8,3%. Il Primo Ministro Narendra Modi ha elogiato gli sforzi del paese nella lotta contro la TB, sottolineando l'importanza di iniziative come il programma nazionale di eliminazione della tubercolosi e il supporto nutrizionale per i pazienti. Il Ministro della Salute J P Nadda ha evidenziato i progressi compiuti e il contributo dei lavoratori sanitari nella lotta contro questa malattia. La notizia è riportata da The Asian Age. L'India ha anche aumentato significativamente il budget per il controllo della tubercolosi, passando da 640 crore di rupie nel 2015 a 3.400 crore nel 2022-23, migliorando così le capacità diagnostiche e terapeutiche.