India: Rientro di studenti indiani dal Bangladesh a causa di disordini politici

09 Agosto 2024_ Oltre 7.200 studenti indiani sono tornati in India dal Bangladesh nelle ultime settimane a causa di disordini politici che hanno...

09 Agosto 2024_ Oltre 7.200 studenti indiani sono tornati in India dal Bangladesh nelle ultime settimane a causa di disordini politici che hanno portato alle dimissioni dell'ex Primo Ministro Sheikh Hasina. Attualmente, ci sono circa 19.000 cittadini indiani in Bangladesh, di cui oltre 9.000 sono studenti. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha confermato che sta coordinando il rientro dei cittadini indiani e garantendo la loro sicurezza durante il viaggio. La notizia è stata riportata dal Deccan Chronicle. Le autorità indiane stanno collaborando con il governo del Bangladesh per facilitare il ritorno dei cittadini e garantire la loro sicurezza nei porti e aeroporti lungo il confine tra India e Bangladesh.