India: Rimosso il divieto di esportazione del riso non basmati

28 Settembre 2024_ Il governo centrale dell'India ha annunciato la rimozione del divieto di esportazione del riso non basmati, una decisione presa per affrontare le preoccupazioni relative ai prezzi e alla disponibilità del riso nel paese. Questo provvedimento, inizialmente attuato nel luglio 2023, è stato descritto come un 'game changer' per il settore agricolo da Suraj Agarwal, CEO di Rice Villa. La modifica delle normative porterà a un aumento delle entrate per gli esportatori e si prevede che migliorerà la situazione economica dei coltivatori di riso. Inoltre, il governo ha ridotto il dazio sulle esportazioni di riso lavorato dal 20% al 10%, una mossa accolta positivamente dagli esportatori. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati, evidenziando l'importanza di questo settore per l'economia indiana, in particolare per i piccoli agricoltori.