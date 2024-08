India: Rimpasto burocratico nel governo Modi con nuove nomine ai vertici

16 Agosto 2024_ Il governo di Narendra Modi ha effettuato un importante rimpasto burocratico, nominando nuovi segretari in vari ministeri, tra cui il Dipartimento delle Spese e il Ministero della Difesa. Manoj Govil, un funzionario del Madhya Pradesh, è stato designato segretario nel Dipartimento delle Spese, mentre Nagaraju Maddirala, un ufficiale IAS del Tripura, assumerà il ruolo di segretario nei Servizi Finanziari. Il rimpasto è stato reso necessario dalla promozione di T V Somanathan a Segretario del Gabinetto, che entrerà in carica il 30 agosto. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. Le nuove nomine mirano a rafforzare l'efficienza amministrativa del governo indiano in un momento cruciale per il paese.