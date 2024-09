India: Rimpasto di governo in Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin nominato vice CM

29 Settembre 2024_ Il segretario della gioventù del DMK e attore, Udhayanidhi Stalin, è stato nominato vice primo ministro del Tamil Nadu dal primo ministro M.K. Stalin in un atteso rimpasto di governo. La cerimonia di giuramento si terrà oggi alle 15:30 presso il Raj Bhavan. Udhayanidhi Stalin avrà anche il portafoglio della Pianificazione e Sviluppo, oltre ai suoi attuali incarichi. La notizia è stata riportata da The Hindu. Il DMK, Dravida Munnetra Kazhagam, è un importante partito politico del Tamil Nadu, noto per il suo impegno nella giustizia sociale e nello sviluppo regionale.