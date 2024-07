India: Rimpasto governativo con nuove nomine in diversi stati

28 Luglio 2024_ Il Presidente Droupadi Murmu ha accettato le dimissioni di Banwarilal Purohit dal suo incarico di Governatore del Punjab e Amministratore del Territorio dell'Unione di Chandigarh. Sono state effettuate diverse nuove nomine di governatori in vari stati, tra cui Gulab Chand Kataria come nuovo Governatore del Punjab e Amministratore di Chandigarh. Altri nuovi governatori includono Haribhau Kisanrao Bagde per il Rajasthan e Jishnu Dev Varma per il Telangana. Le nomine riflettono un significativo rimpasto e mirano a garantire una governance efficace in tutto il paese, come riportato da Pragativadi. I nuovi governatori dovranno affrontare sfide amministrative e politiche cruciali mentre assumono i loro ruoli.