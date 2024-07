India: Ripresa dei colloqui per l'accordo di libero scambio con il Regno Unito

8 Luglio 2024_ Il governo indiano ha annunciato che riprenderà i colloqui per l'Accordo di Libero Scambio (FTA) con il Regno Unito questo mese. Le...

8 Luglio 2024_ Il governo indiano ha annunciato che riprenderà i colloqui per l'Accordo di Libero Scambio (FTA) con il Regno Unito questo mese. Le discussioni mirano a incrementare il commercio e gli investimenti tra i due paesi. I colloqui erano stati precedentemente interrotti a causa di disaccordi su questioni chiave, ma ora entrambe le parti sono ottimiste riguardo al raggiungimento di un consenso. L'obiettivo è superare le divergenze e stabilire un quadro commerciale vantaggioso per entrambi i paesi. Lo riporta The Asian Age. La ripresa dei colloqui rappresenta un passo significativo nelle relazioni economiche tra India e Regno Unito.