India: Riprese di un film italiano a Kota

9 Luglio 2024_ Quest'anno a Kota, India, si terranno le riprese del film italiano 'Bianca'. Il Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione ha concesso il permesso per le riprese al produttore. La regista italiana Stefania Simoni, che ha partecipato quattro volte al Chambal International Film Festival, dirigerà il film. La storia ruota attorno a Bianca, un'insegnante italiana che lavora in una scuola di Kota nell'ambito di uno scambio culturale, creando legami emotivi con gli studenti e i residenti locali. La protagonista sarà interpretata dall'attrice italiana Eleonora Casoli. bhaskar.com riporta che il film coinvolgerà circa 100 artisti locali e numerosi studenti delle scuole di Kota. Le riprese si svolgeranno in una scuola privata e in varie altre location della città.