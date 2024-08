India: Rishab Shetty vince il premio come miglior attore ai National Film Awards

16 Agosto 2024_ Rishab Shetty ha ricevuto il premio come miglior attore ai 70° National Film Awards per la sua interpretazione nel film Kannada...

16 Agosto 2024_ Rishab Shetty ha ricevuto il premio come miglior attore ai 70° National Film Awards per la sua interpretazione nel film Kannada 'Kantara'. Questo riconoscimento segna la quarta volta che un attore Kannada ottiene questo prestigioso premio, dopo un intervallo di dieci anni. Shetty è noto per il suo lavoro nel cinema Kannada, dove ha guadagnato una reputazione come attore e regista di talento. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati. I National Film Awards sono uno dei più importanti riconoscimenti nel panorama cinematografico indiano, celebrando l'eccellenza nel cinema in diverse lingue e generi.