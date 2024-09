India: Rivelazioni scioccanti nel rapporto della Commissione Hema sulla violenza contro le donne nel cinema malayalam

03 Settembre 2024_ Il rapporto della Commissione Hema, pubblicato il 19 agosto 2024, ha svelato gravi problemi di molestie sessuali e abusi nel cinema in lingua malayalam, rivelando un clima di paura e silenzio tra le donne del settore. La commissione, composta da esperti del settore, ha raccolto testimonianze di numerose donne che hanno denunciato abusi da parte di figure di spicco dell'industria, portando a dimissioni di importanti membri, tra cui Mohanlal, presidente dell'Associazione degli Artisti del Cinema Malayalam. La Commissione Hema è stata istituita in risposta a un caso di rapimento e violenza sessuale avvenuto nel 2017, che ha scatenato un'ondata di indignazione e ha portato alla formazione del Women in Cinema Collective (WCC). La fonte di queste informazioni è newindianexpress.com. Il rapporto ha suscitato richieste per studi simili in altre industrie cinematografiche indiane, evidenziando la necessità di un cambiamento sistemico per garantire un ambiente di lavoro sicuro per le donne.