India: Rivoluzione nell'industria cinematografica malayalam dopo il rapporto della Commissione Hema

26 Agosto 2024_ Il rilascio del rapporto della Commissione Hema ha scosso profondamente l'industria cinematografica malayalam, evidenziando casi di abuso sessuale e sfruttamento delle donne. Il documento di 233 pagine, reso pubblico dal governo del Kerala, ha incoraggiato molte donne a condividere le proprie esperienze traumatiche. In seguito alle rivelazioni, importanti figure del settore, come il regista Ranjith e l'attore Siddique, hanno rassegnato le dimissioni da posizioni di rilievo. Il governo del Kerala ha annunciato un'indagine della polizia sulle recenti denunce. La notizia è stata riportata da indianexpress.com. Questo sviluppo segna un momento cruciale per il cinema malayalam, tradizionalmente influenzato da norme patriarcali, ora sfidate da un crescente movimento di donne empowerate.