India: Sanjiv Khanna giura come 51° Chief Justice of India

10 Novembre 2024_ Il Giudice Sanjiv Khanna, noto per aver partecipato a importanti sentenze della Corte Suprema indiana, assumerà l'incarico di 51° Chief Justice of India lunedì. Khanna ha avuto un ruolo cruciale in decisioni significative, come l'annullamento del sistema dei bond elettorali e la conferma dell'abrogazione dell'Articolo 370, che ha revocato lo status speciale del Jammu e Kashmir. La sua nomina rappresenta un passo importante per il sistema giudiziario indiano, in un momento in cui il paese affronta sfide legali e costituzionali. La cerimonia di giuramento si svolgerà presso il Palazzo della Giustizia a Nuova Delhi, come riportato da Deccan Chronicle. Sanjiv Khanna è un giudice di alto profilo, la cui carriera è caratterizzata da un impegno per la giustizia e l'integrità legale in India.