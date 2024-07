India: Scontri etnici a Manipur, ucciso un soldato CRPF

15 Luglio 2024_ Un soldato della Central Reserve Police Force (CRPF) è stato ucciso e un altro ferito in un'imboscata da parte di sospetti militanti...

15 Luglio 2024_ Un soldato della Central Reserve Police Force (CRPF) è stato ucciso e un altro ferito in un'imboscata da parte di sospetti militanti nel distretto di Jiribam, Manipur. L'attacco ha coinvolto anche due commandos della polizia di Manipur, che sono rimasti feriti. L'imboscata è avvenuta durante una pattuglia di routine vicino ai villaggi di Mongbung e Sejang. Il soldato Ajay Kumar Jha, originario del Bihar, è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale. Lo riporta The Hindu. Il distretto di Jiribam, situato vicino al confine con l'Assam, è stato recentemente teatro di violenze etniche tra le comunità Meitei e Kuki.