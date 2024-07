India: Scontro a fuoco tra polizia e maoisti a Gadchiroli, 12 morti

18 Luglio 2024_ Dodici maoisti, tra cui alcuni alti dirigenti, sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia nel distretto di Gadchiroli, Maharashtra, mercoledì. L'operazione è stata condotta dai commandos C-60, un'unità specializzata anti-maoista della polizia del Maharashtra, nelle prime ore del giorno. Il vice primo ministro del Maharashtra, Devendra Fadnavis, ha elogiato i commandos per l'operazione riuscita senza perdite tra le forze dell'ordine. I corpi dei maoisti sono stati inviati per l'autopsia e sono in corso operazioni di rastrellamento per individuare eventuali altri maoisti nella zona. La notizia è stata riportata dall'Hindustan Times. Questo scontro rappresenta un significativo successo nella lotta contro l'insurrezione maoista nello stato.