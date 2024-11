India: Scontro a Manipur, 11 sospetti ribelli uccisi in un conflitto con le forze di sicurezza

12 Novembre 2024_ Un violento scontro tra le forze di sicurezza e sospetti ribelli si è verificato nel distretto di Jiribam, nello stato di Manipur, dove 11 presunti militanti sono stati uccisi. L'incidente è avvenuto quando i ribelli, armati di armi moderne, hanno aperto il fuoco contro una stazione di polizia e un campo del CRPF, ferendo due soldati, uno dei quali in condizioni gravi. Durante il conflitto, che è durato oltre un'ora, i ribelli hanno anche attaccato case e incendiato negozi nel mercato locale. Le autorità stanno attualmente cercando cinque civili che risultano scomparsi, non è chiaro se siano stati rapiti dai ribelli o se si siano nascosti durante l'attacco, come riportato da सन्मार्ग. La situazione nella regione rimane tesa, con le forze di sicurezza impegnate a garantire la sicurezza dei residenti e a recuperare i dispersi.