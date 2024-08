India: Scontro in Parlamento tra BJP e Congress su caste e bilancio

31 Luglio 2024_ Un acceso dibattito si è svolto nella Lok Sabha indiana dopo che il leader BJP Anurag Thakur ha fatto un riferimento alla casta di Rahul Gandhi durante la discussione sul bilancio dell'Unione. La situazione è degenerata in caos, con i membri del Congresso che hanno protestato urlando slogan e occupando il centro dell'aula. Rahul Gandhi ha accusato Thakur di insulti, ma ha dichiarato di non voler scusarsi, promettendo di portare avanti il censimento delle caste. Thakur ha risposto affermando di non aver nominato nessuno specificamente nel suo commento. La notizia è riportata da The Asian Age. Questo episodio evidenzia le tensioni politiche in India, dove le questioni di casta continuano a influenzare il dibattito pubblico e le dinamiche parlamentari.