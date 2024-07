India: Scontro tra forze di sicurezza e militanti a Kupwara con un soldato ucciso

27 Luglio 2024_ Un incontro armato è avvenuto nel settore di Machil, nel distretto di Kupwara, Jammu e Kashmir, tra forze di sicurezza indiane e militanti. Durante il conflitto, cinque soldati dell'Esercito indiano, tra cui un ufficiale di grado maggiore, sono rimasti feriti, e uno di loro è deceduto a causa delle ferite riportate. Tutti i soldati feriti sono stati evacuati, ma uno di loro non è sopravvissuto. Ulteriori dettagli sull'incontro e sull'identità del soldato ucciso sono attesi. La notizia è riportata da The Asian Age. Kupwara è un distretto del Jammu e Kashmir, una regione contesa tra India e Pakistan, nota per la sua instabilità e per la presenza di militanti.