India: Sennes' celebra l'unione tra artigianato italiano e indiano a Milano

04 Ottobre 2024_ Sennes', un marchio rinomato della House of Senco, ha recentemente presentato la sua collezione durante la Milano Fashion Week, unendo l'artigianato italiano e indiano. La collezione, intitolata “The Essence of You”, include gioielli in diamanti coltivati in laboratorio, profumi e accessori in pelle, tutti caratterizzati da un design che riflette la fusione di culture. Sennes' si impegna a preservare l'eredità dell'artigianato indiano, offrendo prodotti sostenibili e di lusso, come dimostrato dalla loro ispirazione ai tradizionali portafogli indiani Batua. La notizia è riportata da grazia.co.in e sottolinea l'importanza della sostenibilità e dell'eleganza nel mercato globale. Sennes' rappresenta un esempio di come l'arte e la cultura possano unirsi per creare esperienze di lusso uniche.