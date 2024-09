India: Sennes porta il lusso italiano in India con gioielli e accessori artigianali

27 Settembre 2024_ Sennes, il marchio di The House of Senco, ha debuttato con successo a Milano, presentando una collezione di gioielli in diamanti...

27 Settembre 2024_ Sennes, il marchio di The House of Senco, ha debuttato con successo a Milano, presentando una collezione di gioielli in diamanti coltivati in laboratorio, profumi e borse in pelle di alta qualità. Ispirato dalla fama di Milano come capitale della moda, Sennes unisce design di classe e l'eredità artigianale indiana, creando pezzi unici che riflettono l'eleganza e la sostenibilità. Durante la Milano Fashion Week, il brand ha offerto un'esperienza immersiva che ha celebrato la trasformazione interiore e la bellezza dei diamanti, evidenziando l'impegno per la qualità e l'artigianato. La notizia è riportata da sportsz.news. Sennes rappresenta un ponte tra il lusso globale e la tradizione indiana, portando un tocco di eleganza italiana nel mercato indiano.