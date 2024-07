India: Sensex supera per la prima volta gli 80.000 punti

3 Luglio 2024_ Il principale indice azionario indiano, il Sensex, ha superato per la prima volta la soglia storica degli 80.000 punti. Il Sensex è salito di 597,77 punti raggiungendo un nuovo massimo storico di 80.039,22 punti, mentre il Nifty ha toccato un nuovo record a 24.292,15 punti con un incremento di 168,3 punti. Tra le aziende che hanno contribuito maggiormente alla crescita del Sensex ci sono HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, IndusInd Bank, Bharti Airtel e Nestlé. Tuttavia, i titoli di Tata Consultancy Services, Sun Pharma, Infosys e Tata Motors hanno registrato un calo. Sanmarg riporta che i mercati asiatici hanno mostrato un andamento misto, con guadagni in Corea del Sud, Giappone e Hong Kong, mentre la Cina ha chiuso in negativo. Gli investitori stranieri hanno venduto azioni per un valore netto di 2.000,12 crore di rupie nel mercato dei capitali martedì.