India: Sentenza della Calcutta High Court protegge i diritti dei contadini di West Bengal

15 Luglio 2024_ La Calcutta High Court ha annullato un ordine di sfratto emesso dal governo di West Bengal contro 113 famiglie di contadini nei villaggi di Bahadurpur e Arbolda. La sentenza riconosce i diritti di queste famiglie come 'altri abitanti tradizionali delle foreste' secondo il Forest Rights Act del 2006. La decisione rappresenta una vittoria significativa per le comunità che lottano per i diritti di sussistenza nelle foreste, in un contesto in cui il governo centrale promuove piantagioni private per impegni climatici. La sentenza ha sollevato questioni sulla necessità di documentazione storica per rivendicare tali diritti. Pragativadi riporta che la lotta legale è stata sostenuta da un sindacato agricolo locale e da avvocati giovani. La sentenza potrebbe avere implicazioni per altre comunità simili in tutta l'India.