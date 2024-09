India: Sfruttamento di lavoratori indiani in Italia, la storia di Sandeep

04 Settembre 2024_ Sandeep, un migrante indiano originario del Rajasthan, ha vissuto un'esperienza di sfruttamento lavorativo in Italia, dove si era trasferito nel 2009. Dopo aver pagato una somma di 5.000 euro per un lavoro in una cooperativa logistica, ha scoperto di essere soggetto a condizioni di lavoro simili alla schiavitù, con turni massacranti e senza diritti. La sua storia è parte di un'indagine più ampia che ha rivelato come molti indiani, attratti dalla prospettiva di una vita migliore in Italia, siano stati sfruttati da intermediari senza scrupoli. La fonte di questa notizia è saindiamagazine.com. Questo caso evidenzia le difficoltà e i rischi che affrontano i migranti indiani in cerca di opportunità in Europa, sottolineando la necessità di riforme per proteggere i diritti dei lavoratori.